Brasile: Bolsonaro guarito, rallenta il ritmo dei contagi

Il Brasile, uno dei paesi piu' colpiti al mondo dalla pandemia di coronavirus, terza per contagi dopo Usa e India e seconda per decessi dopo gli Stati Uniti e India, ha registrato 33.523 nuovi casi confermati e 814 decessi in 24 ore. Intanto, dopo un lungo decorso, e' guarito il presidente Jair Bolsonaro, positivo dal 7 luglio scorso. Il governo ha riferito che il numero totale di contagiati ammonta ora a 4.315.687, mentre il numero delle vittime e' salito a 131.210. I numeri giornalieri sono in calo rispetto ai giorni precedenti anche se questo e' in parte dovuto al fatto che nei fine settimana i comuni piu' remoti non inviano i dati. Tecnicamente "guariti", fra i 3,553 milioni di contagiati brasiliani, anche lo stesso presidente Jair Bolsonaro, sua moglie, due dei loro cinque figli e diversi ministri del governo.



Altri 631.056 pazienti, tra cui alcuni governatori, sono sotto controllo medico dopo essere risultati positivi ai test clinici. Lo stato di San Paolo (890.690 casi confermati e 36.822 decessi), nella regione sud-orientale, rimane il piu' colpito. In seguito al rallentamento dei contagi, in Brasile si assiste a un graduale ritorno delle attivita', con la riapertura di negozi, ristoranti, musei e alcuni eventi pubblici con un numero limitato di persone.