Scavi archeologici a Brescia, è polemica

"L'accusa mossa dalla Confederazione Italiana Archeologi in merito ad alcuni scavi eseguiti da volontari nella bassa bresciana disattendendo la legge, rivela un modus operandi nella tutela dei ritrovamento di reperti che rischia di vanificare il lavoro di professionisti che si dedicano con passione al reperimento di pezzi della nostra storia passata". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti commenta in una nota alcune informazioni riportate ieri dalla stampa bresciana.



E continua: "La bassa bresciana, lo sappiamo tutti, è un territorio ricchissimo di testimonianze archeologiche, che deve restituire ancora molto materiale. Tra i rinvenimenti più noti, c’è la necropoli dell’età del Rame, ritrovata a Remedello Sotto oltre 100 anni fa, che ha permesso il riconoscimento della “cultura di Remedello”, oggi nota a livello internazionale. Molti di questi reperti sono custoditi nel Museo Civico Archeologico di Remedello che a breve, dopo essere stato chiuso per lavori di restauro, riaprirà i battenti con un allestimento rinnovato".



"Questi ritrovamenti", prosegue il consigliere regionale, "hanno consentito di restituire a tutti noi un patrimonio archeologico inestimabile. Patrimonio che si arricchisce in continuazione grazie ai nuovi ritrovamenti. Sono fiduciosa sul fatto che la Soprintendenza, ente preposto alla tutela e alla gestione del patrimonio archeologico, adotti tutte le accortezze necessarie e soprattutto a norma di legge affinché gli scavi vengano condotti da personale adeguatamente preparato".



"L'ausilio di volontari penso sia ben accetto ma è evidente che laddove vi è una legge questa vada rispettata. Auspico dunque che la Soprintendenza prenda i giusti provvedimenti e che si attivi affinché episodi simili non si ripetano" conclude Ceruti.