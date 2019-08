"Allah akbar". E cerca di accoltellare i passanti

"Allah Akbar", Dio è grande, e coltellate ai passanti. E' accaduto ieri a Sidney, in Australia, quando un uomo, impugnato un coltello da cucina di 30 centimetri, si è posizionato in un affollato incrocio della città ed ha cercato di colpire a caso i passanti.



Prontamente arrestato, dopo aver ferito una donna subito ricoverata in ospedale, l'islamico è stato interrogato e messo sotto torchio. L'arresto è stato possibile, ha fatto sapere la polizia, grazie "all'intervento della gente per strada, che ha contribuito a fermare l'aggressore".



"Sono state persone molto coraggiose", ha detto Gavin Wood della polizia di New South Wales. L'islamico, a detta dei testimoni, sconnetteva urlando frasi religiose e, in pieno delirio mistico, ha invocato il martirio, chiedendo alla polizia di ucciderlo. Evidentemente sperava di andare nel paradiso di Allah, con settanta vergini a disposizione. E' finito invece in galera.