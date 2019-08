Minacciavano e rapinavano turisti, presa la "banda del Garda"

Brandendo un tubo di ferro hanno minacciato le vittime e si sono fatti consegnare portafogli e cellulari. La fuga dei rapinatori del lago è però finita davanti ai poliziotti del Commissariato di Desenzano che li hanno rintracciati e denunciati per rapina. Le vittime sono state aggredite dalla banda di stranieri mentre raggiungevano le proprie auto. Quindi minacciati con un tubo di ferro sono stati immobilizzati e rapinati. I tre arrestati devono rispondere di rapina aggravata in concorso.



“Ancora atti criminali ad opera di stranieri presenti sul nostro territorio, in questo caso arroganti al punto tale da costituire una vera e propria banda del Garda che rapinava all'uscita di una discoteca brandendo un tubo di ferro. Grazie al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini chi pensa di venire in Italia per commettere crimini non troverà vita facile. Nel caso si tratti di stranieri irregolari, auspico che vengano immediatamente espulsi. Un plauso alle Forze dell'Ordine per l'ottimo lavoro svolto”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.