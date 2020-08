Furbetti del bonus, Grimoldi: "Saranno sospesi"

"Ci atteniamo a quello che decide Matteo Salvini per i casi già emersi nelle altre Regioni: chi ha percepito il bonus sarà sospeso". E' questa la linea indicata dal segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi, interpellato in merito al caso del consigliere regionale lombardo del Carroccio Alex Galizzi che ha ammesso di aver percepito il bonus Inps da 600 euro e che ha dichiarato di non volersi dimettere, in quanto i soldi ricevuti altro non sono che una minima parte di quanto versato da lui ogni anno allo Stato.