Milano e i nuovi faraoni: in via Gola presi per la...gola

"Un 80enne va in ospedale e due ragazzini egiziani gli occupano la casa popolare in via Gola. La polizia li allontana riconsegnadoli ai genitori (all’oscuro di tutto?). A Milano a marzo si era scoperto che numerose famiglie egiziane, dopo aver occupato abusivamente 130 case popolari, ne avrebbero comprate altrettante all'asta per affittarle. Su questo fatto il Tribunale di Milano si è rifiutato di segnalare la nazionalità degli acquirenti alle aste giudiziarie come richiesto dalla Lega. Nascondono tutto ma non possono cancellare lo scandalo". La denuncia arriva sulla pagina Facebook dal consigliere comunale e regionale milanese Max Bastoni, del Carroccio.