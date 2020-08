Furbetti del cartellino, Tridico parla e dice che...

"Nel periodo del Covid l'esigenza era pagare subito, non controllare" e "su questo è stata costruita una procedura che consentiva pagamenti immediati e automatici" per poi "successivamente controllare". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso di un'audizione alla Commissione Lavoro della Camera sul bonus di 600 euro per le partite Iva. "L'Inps ha pagato 13 milioni di prestazioni fino al 3 agosto, prestazioni di cassa integrazione per 6 milioni di individui e 4,1 milioni di bonus da 600 euro il primo mese, che sono stati rinnovati dopo qualche giorno dall'entrata in vigore del decreto Rilancio".



Il presidente respinge poi le accuse di una "azione manipolata" dell'istituto in relazione alla notizia dei cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus dei 600 euro a favore dei lavoratori autonomi. "Respingo le accuse di un'azione manipolata. Le strutture sono autonome e la loro azione è stata egregia. Hanno dato lacrime e sangue per mettersi al servizio del Paese".



"Il 9 agosto esce la notizia senza i nomi perché i nomi non li sa nessuno e non li da l'Istituto, che garantisce la privacy", così Tridico, che ha ricordato che "il 7 agosto mi ha chiamato il direttore di Repubblica per dire che il suo giornale aveva scoperto la notizia sui bonus e la vuole dare e mi chiedeva i nomi. Ero sorpreso e questa notizia non è uscita né direttamente né indirettamente da me".