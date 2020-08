Sindaco pentastellato prende il bonus: "Leggerezza in buona fede"

"Finire al centro di una polemica in parte alimentata dallo stesso gruppo politico al quale si appartiene rende tutto piu' facile per gli avversari e tutto piu' difficile per i colleghi e il sottoscritto". Inizia cosi' la nota con cui il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (M5s), commenta la vicenda che lo ha coinvolto dopo aver percepito dalla Cassa Forense il bonus Covid, devoluto in beneficenza. "La richiesta del contributo pietra dello scandalo l'ho fatta - spiega - nonostante fossi molto combattuto e alla fine mi sono determinato nel richiederlo commettendo un errore di opportunita'. Sia chiaro, la richiesta non ha sottratto nulla a nessuno, poiche' il contributo e' stato concesso dalla Cassa di appartenenza del mio ordine professionale ed erogato a tutti gli aventi diritto. In quel momento, mi sembrava di mettere a disposizione di chi aveva piu' difficolta', un mio diritto".



Il primo cittadino interviene anche sulla destinazione dei contributi, 1.200 euro: "Che siano stati destinati in beneficenza non avrei mai voluto dichiararlo, perche' concordo con quanti dicono che gli atti di liberalita' si fanno nel silenzio, ma a una precisa domanda non posso non dire la verita', anche quella piu' riservata. Il mio errore e' frutto di un gesto compiuto senza considerare come oggi, con il ruolo che rivesto con grande onore e orgoglio, ogni scelta anche personale richieda un'attenzione ineccepibile, nel rispetto, innanzitutto, di chi rappresento. Attendo quindi ogni decisione che il Movimento vorra' assumere, consapevole di aver agito in buona fede e avendoci messo subito la faccia, perche' non ho mai voluto nascondermi dietro un dito, come molti fanno, dimenticando tanto, troppo della loro storia personale e politica. Ho commesso una leggerezza della quale mi scuso - conclude - e a chi ha sempre creduto in me dico che non mi risparmiero' fino al termine del mio mandato, perche' tutto voglio fuorche' deluderli e se alcuni di loro lo sono dopo questa vicenda, spero di riconquistare presto la loro fiducia. E non perche' ne faccia una questione di candidatura, ma di semplice dignita' personale".