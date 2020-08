"Risorsa" arrestata a Gallarate: spacciava droga

Gli agenti del Commissariato di Gallarate nel tardo pomeriggio di ieri hanno arrestato un cittadino gambiano di 27 anni, incensurato per spaccio di sostanze stupefacenti. Le segnalazioni dei residenti del quartiere di Cedrate, insospettiti dal continuo via vai anche in pieno lock-down, hanno consentito agli investigatori di interrompere l'attivita' di spaccio di stupefacenti del giovane. Nel pomeriggio di ieri, in abiti civili e a bordo di auto "civetta", i poliziotti hanno iniziato una mirata attività di osservazione nei pressi della residenza del gambiano.



Circa un'ora dopo hanno potuto notare un contatto tra la persona osservata e un altro giovane, ma non sono riusciti a capire se ci fosse stata effettivamente una compravendita di stupefacente e pertanto hanno proseguito nell'attivita' di appostamento nei confronti del giovane gambiano, che nel frattempo e' rincasato ed e' stato successivamente sottoposto a controllo di polizia, quando a bordo di una skateboard elettrico stava uscendo nuovamente di casa.