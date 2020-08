Sequestratore del Duomo: non risponde ai magistrati

E' stata chiesta la perizia pschiatrica per Mahmoud El Hosary, il 26enne che l'altro giorno e' entrato in Duomo a Milano e con un coltello ha minacciato una guardia giurata costringendola ad inginocchiarsi. Secondo quanto si apprende, è appena terminato l'interrogatorio a San Vittore e l'egiziano ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini sull'episodio sono condotte dalla Digos e guidate dal pm e capo del pool antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili.



In base a quanto riferito, l'uomo soffre di turbe psichiatriche da tempo e ha continuato a delirare anche dopo l'arresto. Quando era stato fermato a Malpensa nel 2016 per una tentata rapina aveva scontato 4 mesi di carcere, poi era tornato in Egitto dove ha ancora parte della famiglia, e nel Paese d'origine aveva seguito un percorso psichiatrico lungo un anno e di buon livello, che tuttavia aveva abbandonato da qualche tempo, tornando ad avere problemi di depressione profonda e ansia. La pista terroristica al momento e' esclusa.