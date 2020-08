Marcucci: "Mi vengono brividi a pensare se Salvini fosse al governo"

"È passato un anno dall`apertura della crisi di governo del Papeete, (il 13 agosto dell`anno scorso, il leader leghista in Senato non riuscì a far passare la calendarizzazione di una mozione contro il governo), un anno dall`inizio della trattativa che ha portato ad una nuova maggioranza, con Salvini e la Lega all`opposizione. A maggior ragione, pensando a cosa è successo dopo, alla terribile emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, alla pericolosa disinvoltura che ha contraddistinto le posizioni della Lega, mi dico che nell`agosto 2019 abbiamo avuto coraggio, ma che soprattutto abbiamo fatto bene, abbiamo evitato avventure dissennate all`Italia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.



"Quando penso che Salvini poteva essere ancora vicepresidente del Consiglio e ministro dell`Interno, mi vengono ancora i brividi. Quando penso che l`obiettivo di Salvini era diventare presidente del Consiglio ed assumere pieni poteri, tutti i dubbi che posso avere su questo governo e su questa maggioranza, passano velocemente", conclude.