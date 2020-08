Il virus dilaga in Campania. Portato dai turisti

Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero e intercettati agli arrivi come previsto dall'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca il 12 agosto. Questi i dati trasmessi dall'unita' di crisi della Regione. Nove erano provenienti da Malta, 8 dalla Grecia (Atene e Corfù). Per 16 dei 17 positivi rientrati in Campania i tamponi positivi riguardano residenti nell'area di competenza dell'Asl Napoli 1, uno dell'Asl Napoli 2 Nord. Nei giorni precedenti all'ordinanza erano stati intercettati altri positivi ancora da Malta (11), Francia (1), Corfu' (1), Santo Domingo (1).