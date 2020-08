Vertice sicurezza, Grimoldi: "Giusto tenerlo a Milano"

"Condivido la scelta del ministro degli Interni di tenere il tradizionale vertice di Ferragosto sull’ordine pubblico in un territorio ad alto rischio o dove lo Stato sembra latitare. Lo aveva fatto nei due anni scorsi anche l’allora ministro Salvini scegliendo nel 2018 la Calabria e nel 2019 Castelvolturno". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che continua: "Per cui condivido la scelta di Milano, città simbolo del degrado, città allo sbando sotto il profilo dell’ordine pubblico, con accoltellamenti e stupri ogni giorno (oggi pure una guardia sequestrata con un coltello in Duomo...), con spaccio a cielo aperto praticamente in ogni parcheggi e con circa 50mila clandestini che girano senza alcun controllo in città. Le responsabilità di questo degrado e di questa insicurezza vanno suddivise tra il lassismo e gli errori dell’amministrazione di Giuseppe Sala, che ha perpetuato gli errori della precedente amministrazione Pisapia, e la pessima conduzione del Prefetto di Milano negli anni 2017 e 2018, il prefetto che puntava sull’accoglienza e l’ingresso libero delle migliaia di clandestini inviati dal ministro Alfano, il peggiore prefetto di Milano, la signora Lamorgese".



"Per cui giusto tenere a Milano il vertice sulla sicurezza, ma stupisce che al tavolo siedano i due principali artefici di questo disastro: il sindaco Sala e l’ex prefetto Lamorgese... Se Milano è piena di clandestini è solo per colpa loro e sono loro a sedersi al tavolo sull’ordine pubblico? Roba da barzelletta...", conclude.