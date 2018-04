Friuli, Zaia: "Annessione al Veneto? Una cosa che non esiste"

"Parlare di annessione del Friuli Venezia Giulia al Veneto e di Macroregione è una cosa che non esiste". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Codroipo (Ud), a margine di un incontro elettorale con il candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione FVG, Massimiliano Fedriga.





"E poi noi la Macroregione ce l'abbiamo già, tanto che io sono presidente dell'Euroregione senza confini che comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia e vogliamo far entrare anche la Croazia - ha aggiunto Zaia -. Non solo - ha concluso - ma la prossima presidenza di turno la passerò a Fedriga e quindi continueremo con questi accordi transfrontalieri. Ma parlare di annessione del Friuli Venezia Giulia al Veneto no, no"