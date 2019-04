Gentiloni menagramo: "Il Governo può cadere sulla Libia"

"L'Italia è isolata in Europa e il caos libico, oltre a un rischio di ripresa dei flussi migratori, comporta un rischio per la tenuta del governo". Lo dice il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, che in un'intervista a La Stampa, giornale non propriamente leghista, non esclude elezioni anticipate anche per "il disastro economico in corso". In ogni caso, afferma l'ex premier, "non esiste alcuna possibilità di un sostegno del Pd a un eventuale governo tecnico".



Secondo Gentiloni, la crisi libica presenta "conseguenze sulla sicurezza" perché "è chiaro che la Libia nel caos significa anche un pericolo di infiltrazioni dalla frontiera con la Tunisia di gruppi qaedisti e in particolare di Ansar al-sharia". Poi, aggiunge, "ci sono i contraccolpi economici", mentre "una ripresa anche limitata di flussi migratori, dovuti al caos e alla non operatività della guardia costiera, renderebbe impossibile questa linea propagandistica e meschina della chiusura dei porti per chi fugge da una guerra".



Guardando alle europee, Gentiloni osserva che "la posta delle prossime elezioni non va sottovalutata perché al fondo riguarda la possibilità per l'Italia di continuare ad avere un ruolo in Europa", dove oggi "siamo ai margini". Se il 26 maggio "andrà bene a Salvini e ai suoi amici, saranno dolori per la nostra economia e per la possibilità di politiche più espansive e basate sugli investimenti", prevede l'ex premier Pd.