Sonora, scoperta fossa comune con 25 vittime dei narcos

Una fossa comune contenente i resti di 25 persone uccise dai narcotrafficanti e' stata scoperta a Cajeme, nello Stato messicano di Sonora, da un gruppo di donne creato per cercare i loro familiari scomparsi, le "Guerriere cercatrici". Dei cadaveri nella sepoltura, 22 sono di uomini e tre di donne.



Le cercatrici di desaparecidos, che operano con la collaborazione di una decina di periti e medici legali, hanno individuato la fossa durante gli scavi in un'area di 30.000 metri quadri dov'erano stati in precedenza trovati vestiti, borse e altri oggetti, appartenuti alle vittime.