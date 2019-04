Australia: sparatoria a Melbourne, un morto e un ferito

Una guardia giurata è stata uccisa in una sparatoria davanti a un popolare nightclub di Melbourne, dove un altro uomo è rimasto gravemente ferito. Il bilancio definitivo è stato reso noto dalla polizia, che ha ricostruito l'accaduto e che segue la pista della criminalità.



I killer hanno sparato da un'auto contro un gruppo di persone davanti al locale "Love machine", tra le quali il proprietario del club e la guardia. Esclusa fin da subito l'ipotesi del terrorismo, gli investigatori si concentrano sulle gang di motociclisti. Verifiche in corso anche su un suv Porsche che era stato notato nei pressi del nightclub ed è stato ritrovato più tardi bruciato in un altro quartiere di Mebourne.