Remedello, grande folla alla presentazione del candidato leghista

I soliti "compagni" diranno che all'inaugurazione della sede della Lega di Remedello, nel Bresciano, ieri, c'eran solo quattro gatti. Dei gatti non sappiamo, di persone invece ce ne erano veramente tante, come dimostra la foto che accludiamo. Possiamo dire che è soprattutto merito del buon governo leghista degli ultimi dieci anni? Certo. Ma l'occasione è stata anche utile per presentare, dinnanzi ad ospiti top giunti da tutta la Lombardia, il candidato alle Comunali, Simone Ferrari, capogruppo di maggioranza.



Commenta il consigliere regionale Francesca Ceruti: "Inaugurata la sede della sezione della Lega di Remedello in compagnia di onorevoli, europarlamentari, consiglieri regionali, sindaci, militanti, sostenitori, amici della Lega e del Centrodestra. È stata anche l'occasione per presentare il candidato sindaco di Remedello alle prossime elezioni comunali che si terranno il 26 maggio. Colui che dal 2004 è in amministrazione e che dal 2009 è capogruppo di maggioranza: Simone Ferrari. Per non farci mancare nulla abbiamo anche presentato il simbolo e i candidati che si presenteranno. Un gruppo ben assortito di persone che hanno acquisito esperienza e di giovani che hanno voglia di impegnarsi per il loro paese".



Continua Ceruti, elencando gli ospiti presenti: "Grazie al Segretario nazionale On. Paolo Grimoldi; all'On. Paolo Formentini; all'europarlamentare Danilo Oscar Lancini; al segretario provinciale Alberto Bertagna; ai consiglieri Regionali Floriano Massardi e Federica Epis; al segretario Giovani Padani Rossano Turati; al sindaco di Castelmella Giorgio Guarneri; al sindaco di Torbole Casaglia Roberta Sisti; al sindaco di Isorella Chiara Pavesi; al sindaco di Acquafredda Maurizio Donini; al sindaco di Ghedi Borzi Lorenzo; al candidato sindaco di Roccafranca Marco Franzelli e al candidato sindaco di Lumezzane Josehf Facchini. Grazie ai nostri fantastici militanti e sostenitori. Grazie a tutti quelli che passando hanno voluto dare il loro contributo per sistemare la nostra sede. Infine un grazie alle tantissime persone che hanno deciso di condividere questa nuova sfida". "Se Voi ci siete Noi ci siamo!", ha concluso Ceruti, lanciando gli hashtag #Buonsensoetantavogliadifare e #PrimaiRemedellesi