Coronavirus, Fontana: "Su Cig in attesa Abi formalizzi accordo"

La Regione Lombardia ha anticipato la Cassa integrazione, che ancora non e' arrivata per milioni di italiani che l'hanno chiesta, attraverso un accordo con Abi, per cui le banche anticiperanno ai lavoratori la cig con la garanzia della Regione. Lo ha spiegato il presidente lombardo Attilio Fontana intervenendo al programma Centocittà su Rai Radio 1.



"Abbiamo raggiunto un accordo e stiamo aspettando che l'Abi ce lo formalizzi- ha chiarito -. Accordo in base al quale noi garantiamo alle banche il pagamento della cassa integrazione, nel caso in cui non dovesse pagare l'Inps, se ci fosse qualche persona che poi per caso non ne aveva diritto o aveva diritto a una quota inferiore". "Noi diamo questa garanzia in modo che la banca possa pagare immediatamente e poi paghiamo eventualmente in caso di ritardo nell'erogazione da parte dell'Inps", ha concluso Fontana.