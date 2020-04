Toti contro Repubblica: "Verificate le notizie, prima di scrivere"

"Nessuna sorpresa nell'uovo di Pasqua di Repubblica Genova: sempre le stesse bugie, falsità e meschinità a favore degli amici di sinistra, che il giornale cerca inutilmente e sempre di appoggiare e giustificare, terrorizzati dal giudizio popolare. E allora non sapendo più a cosa attaccarsi per criticarci, dopo aver contestato anche la consegna gratuita delle mascherine, oggi Repubblica Genova se la prende anche con il nostro messaggio di speranza legato ai neonati, venuti al mondo nel giorno di Pasqua". Lo ha scritto ieri su Facebook Giovanni Toti, presidnete della Regione Liguria.



"Contesta il fatto- aggiunge- che abbiamo regalato un bavaglino, facendo credere nel suo 'articolo' che sia stato pagato con soldi pubblici! FALSO! È stato donato e consegnato da uno sponsor. Non solo, pubblica messaggi privati, attribuendoli al mio staff e sostenendo che avremmo obbligato personale medico a scattare foto: FALSO ANCHE QUESTO! Che pochezza e che tristezza le vostre polemiche! Chissà poi perché crollano le copie di certi giornali...".



Ovviamente, dicde ancora Toti, "stanno gia' facendo le barricate perche', conoscendo il risultato, non vogliono piu' andare a votare fingendo di essere preoccupati per l'emergenza! Cosa non si fa per gli amici del Pd, che prontamente hanno rilanciato questa triste polemica... vi rendete conto del livello? Pertanto proporrei di far governare direttamente ai giornalisti di sinistra... tanto loro sono in perenne campagna elettorale! Che dite? Cari amici, cercate altrove le notizie vere e se proprio vi capitano queste davanti verificatele. Torno a occuparmi di cose importanti".