Zaia: "Attività motoria sì ma vicino casa"

''L'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, è un atto di grande fiducia. Quindi vicino alla propria abitazione, non distanti 4 chilometri. Il raggio medio è quello del buon senso''. Lo ha detto ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia in diretta Facebook.