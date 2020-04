Coronavirus, pizzeria aperta nel bresciano, denunciato egiziano

Nell'ambito delle misure varate dal Governo per il contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19, le pattuglie di tutti i Reparti del Comando Provinciale di Brescia della Guardia di Finanza hanno organizzato una serie di controlli scoprendo come il titolare di una pizzeria di Rezzato (Brescia), di nazionalità egiziana, esercitava normalmente la propria attività commerciale in violazione degli obblighi nazionali e regionali di sospensione dell'attività d'impresa. L'uomo è stato denunciato.