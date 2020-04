Salvini: "No al Mes? Meglio tardi che mai"

Il governo assicura che non accetterà di ricorrere al Mes? "Meglio tardi che mai". Lo ha detto Matteo Salvini a Telelombardia, riferendosi alle dichiarazioni del vice ministro dell'Economia Antonio Misiani. "Nel rispetto delle norme della salute, faremo il possibile e l'impossibile per far riaprire chi può, in sicurezza, il prima possibile, perché pensare di star chiusi altre settimane o altri mesi porterà al disastro economico", ha anche aggiunto.