Sei contagiato? Pechino paga i delatori

Emergenza coronavirus nella città cinese di Suifenhe, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, non lontano dal confine con la Russia. Nella provincia si sono registrati 79 nuovi casi 'importati' di Covid-19, tutti relativi a cittadini cinesi rientrati dalla Russia, come hanno segnalato le autorità sanitarie locali, stando all'agenzia ufficiale Xinhua. I dati ufficiali parlano di un totale di 326 casi 'importati' nella provincia, 322 a Suifenhe.



E, ha scritto il Global Times, la provincia "ha mobilitato gli abitanti nella battaglia contro l'epidemia offrendo una ricompensa di 3.000 yuan (l'equivalente di circa 388 euro) a chi vive nelle zone di confine e segnala ingressi irregolari" in territorio cinese e 'premi' da "5.000 yuan a chi cattura" le persone che oltrepassano "illegalmente" il confine e le consegna alle autorità.



L'8 aprile - mentre 'ripartiva' Wuhan, la prima città cinese a fare i conti con il coronavirus - le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Suifenhe, con restrizioni agli spostamenti. Suifenhe è tra i principali punti di transito per gli spostamenti tra Russia e Cina.