Grimoldi: "Cig per centomila in Lombardia"

"Il PD con i suoi ministri e sindaci, su tutti Boccia e Gori, infanga e critica la Regione Lombardia e intanto la Regione risponde con i fatti: nei prossimi giorni i primi 57mila lavoratori che ne hanno già fatto richiesta riceveranno l’anticipo della CIG garantito dalla Regione Lombardia e altre 50mila domande, appena pervenute, sono già in lavorazione. Per cui almeno 107mila lavoratori prenderanno l’anticipo CIG grazie alla Regione Lombardia. E siamo solo all’inizio". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "Questi sono fatti, non parole. Ci piacerebbe che il PD per una volta abbia quel minimo di onestà intellettuale per riconoscere che la Regione Lombardia sta lavorando bene. Certo, se lo faranno... noi saremo altrettanto onesti nel riconoscere la bravura del PD nell’organizzare pranzi e aperitivi nei ristoranti cinesi o nello sparare balle sulla CIG".