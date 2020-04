Virus letale, una speranza dall'eparina?

"L'eparina può rappresentare uno dei cardini della terapia anti-infiammatoria e già in passato era stata documentata la sua azione antivirale contro la Sars e il virus Zika. Ci sono studi cinesi che hanno dimostrato una attività antivirale diretta del farmaco che potrebbe agire quindi su più fronti contro Covid-19". Lo ha affermato Pierluigi Viale, direttore dell'unità operativa di Malattie infettive dell'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, ospite di SkyTg24.



Viale sta conducendo uno studio, approvato dall'Aifa, per valutare gli effetti della somministrazione di dosi medio-alte di eparina per curare gli eventi trombo-embolici in atto nei pazienti colpiti da Covid-19, che spesso portano alla morte.