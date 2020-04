Coronavirus, Gallera: "Meno pressione sui pronto soccorso a Milano"

"La situazione è sicuramente molto diversa in Regione Lombardia e a Milano la pressione sui pronto soccorso è molto contenuta". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo a una domanda sulla situazione di Milano per l'emergenza coronavirus, nel corso di Mattino 5.



Il capoluogo lombardo, spiega Gallera, è "una città in cui probabilmente una serie di relazioni e movimenti, che comunque ci sono perché la gente lavora, è città densamente popolata, quindi questo porta a scendere quella curva ma non nel modo deciso e netto che ci aspettavamo". Per l'assessore "ci vuole forse uno sforzo in più e poi una mappatura sul territorio sempre più stringente che cerchiamo di mettere in campo".