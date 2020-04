La Lombardia è preda del coronavirus, ma il grillino parla e straparla

“Toninelli continui a cercare il tunnel del Brennero e pensi alle scie chimiche che appassionano il M5S: Regione Lombardia non ha bisogno degli attacchi di ex ministri trombati in cerca di visibilità”. Così Gianmarco Senna, Consigliere Regionale della Lega e Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, in risposta all’attacco dell’ex ministro grillino.



"Abbiamo assistito a un drammatico scaricabarile da parte della Regione Lombardia contro il governo", aveva detto Danilo Toninelli, gettando su Regione Lombardia la responsabilità dei 300 morti tra il Pio Albergo Trivulzio e l'istituto Don Gnocchi, a Milano. Una rilettura dei fatti (e dei morti, migliaia in tutta Italia) a dir poco superficiale. Che dimentica peraltro che il Governo e la Ue hanno lasciato a lungo le regioni del Nord a "smazzarsi" il problema, prima di decidersi ad intervenire.