La gente muore, il Governo che fa?

"Toninelli e il suo governo, invece di fare polemiche e attaccare tutti i giorni la Lega o Regione Lombardia, pensino a dotare tutti i cittadini italiani di mascherine protettive, visto che milioni di persone le stanno aspettando invano da più di un mese". Lo afferma in una nota il segretario della Lega, Matteo Salvini.



Gli fa eco, rispondendo agli attacchi del politico pentastellato, anche il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, Roberto Anelli, bergamasco: “La Lombardia, i suoi medici, i suoi dirigenti e la Regione lavorano giorno e notte da quasi due mesi in totale emergenza, e invece delle mascherine richieste lo Stato manda ispettori e indagini? Siamo stufi!!!”.