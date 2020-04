Quando i compagni non credevano al virus. E sfottevano Fontana

Correva l'anno 2020, primo marzo, nemmeno troppo tempo fa. E la stampa di sinistra sfotteva Fontana che non sapeva mettersi la mascherina e Zaia per aver detto che i cinesi si contagiavano perché mangiavano i topi (avessero letto Salgari, avrebbero scoperto che lo diceva già Yanez de Gomera, l'amico di Sandokan, agli inizi del Novecento). La Stampa di Torino perculava i Governatori lombardi, il Corriere della sera sparava in prima pagina Più contagi ma anche più guariti. Zingaretti avrebbe invitato agli apericena, Gori e Sala volevano le città aperte...



Quel Primo marzo il Corriere attaccava così: "Sono più di mille i contagiati dal coronavirus, ma oltre la metà non hanno necessità di essere curati in ospedale e sono a casa. In tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna, prorogata di una settimana la chiusura delle scuole. Il totale delle vittime è salito così a 29 (23 in Lombardia, 2 in Veneto e 4 in Emilia-romagna), ma attenzione: questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva dei decessi. Perché la verità è che non si sa ancora se tutte queste persone anziane, risultate positive al test del virus durante il ricovero, siano morte per il coronavirus, cioè proprio a causa dell’infezione contratta, oppure con il coronavirus. E cioè se, pur in presenza dell’avvenuto contagio, siano spirate a causa delle altre gravi patologie contro cui combattevano da tempo in ospedale".



E dolendosi per le partite di calcio rinviate, il quotidiano di via Solferino poi ammetteva a denti stretti: "Secondo il presidente dell’istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, i casi che oggi segnaliamo sono casi che hanno contratto infezioni prima che il governo, con l’ausilio degli scienziati, mettesse mano al pacchetto di chiusure. «E l’effetto delle misure che abbiamo adottato non ce lo attendiamo prima di 8-10 giorni», ha concluso Brusaferro. Solo allora forse ci potrà essere un miglioramento della situazione". Ma..."il governatore Luca Zaia è preoccupato: «Gli algoritmi ci danno un’impennata dei contagi. Fino ad ora abbiamo cercato di circoscriverli, ma è emblematico il caso di Treviso, con il contagio avvenuto all’interno di un ospedale». La Lombardia, invece, al nono giorno di epidemia, passa al contrattacco con ulteriori misure. Innanzitutto un ospedale dedicato esclusivamente al coronavirus come a Wuhan. E ancora: assunzione di medici e infermieri pensionati (il Governo approverà solo nove giorni dopo; NdR); reclutamenti e spostamenti da una struttura all’altra di personale sanitario specializzato; l’apertura di un centro per la quarantena dei pazienti guariti. La battaglia sarà ancora lunga, ma ci si prepara". Chi non ha fatto, allora? La Lombardia o altri? Chi erano i confusi? I Governatori del Nord o chi voleva tutte le attività aperte?



Di seguito, il Corriere e la Stampa del Primo marzo e il portale governativo della Sanità