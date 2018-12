Regolamento di conti: albanese sequestra un marocchino

Un arresto e tre denunce: è il bilancio di un'operazione della polizia di Ivrea (Torino) che ha sventato un sequestro di persona. In manette un albanese di 46 anni residente a Milano, Arben Bardhoku, che dovrà rispondere di minacce aggravate, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Insieme a due connazionali di 35 e 32 anni è stato anche denunciato per sequestro di persona.



La sera del 7 dicembre i tre hanno preso in ostaggio un marocchino, prelevato a Milano e portato, con una scusa, fino a Ivrea. L'uomo, minacciato con una pistola, avrebbe dovuto chiamare un connazionale residente in Canavese per convincerlo a saldare un debito con gli albanesi di 30mila euro.



Il marocchino ha contattato telefonicamente il connazionale e, in arabo, anziché fare quello che gli veniva suggerito dagli albanesi, gli ha chiesto di chiamare subito la polizia. Un attimo dopo le volanti hanno circondato i tre.