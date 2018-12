Manovra, fonti M5S: "Il 90% chiederà il reddito di cittadinanza"

Fonti di governo del M5s spiegano: "Se sono 100 ad avere diritto al reddito di cittadinanza, non significa che siano poi effettivamente tutti e 100 a farne concretamente domanda". Per questo motivo nella valutazione tecnica il governo ha inserito un aggiustamento del 10% che, per effetto di un fattore statistico, riduce platea e - conseguentemente - impatto economico della misura.



"Con il Rei, ad esempio, la percentuale di chi ha fatto realmente richiesta era molto più bassa di chi ne aveva diritto", viene spiegato.