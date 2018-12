Strasburgo: spunta il secondo uomo

Aveva una sfilza di reati alle spalle, lunga quanto un elenco telefonico e per di più era stato "attenzionato" (orrendo termine) perché ritenuto un jiadista radicalizzatosi, il killer di Strasburgo che per grazia di Dio - il nostro e non il suo - ieri ha fatto la fine che meritava. Eppure, nonostante i precedenti penali, era libero di circolare per la Francia come e meglio credeva. Segno che nel modello integrativo di Macron c'è qualcosa che non funziona (anzi, in tutta la politica del presidente radical-chic, viste le proteste dei gilet gialli di questi giorni).



La stampa "buonista" ha continuato a menarcela che "era nato in Francia", come dire che era un francese e non un marocchino, ma questo è un autogol: è la dimostrazione che neanche lo Ius soli trattiene certe bestie - ci scusino gli animali - dal rivelare la loro natura feroce e guerrafondaia. Ma Cherif Chekatt, colui che sparava su gente inerme gridando "Allah è grande" non era - ovviamente - solo. Non si creda mai alla balla del "foreign fighter".



Ci sarebbe difatti un uomo, vicino al terrorista, che è stato posto in stato di fermo. Secondo quanto si apprende da fonti dell'inchiesta, non si tratta di un familiare. Si trovano già in stato di fermo dalla notte fra martedì e mercoledì i genitori e due fratelli del sospetto. Gli inquirenti hanno perquisito la casa in cui abita la sorella del terrorista. Lo ha appreso la tv BFM da fonti della polizia. Alla perquisizione ha assistito anche un'altra sorella di Chekatt, che si trovava nell'appartamento in visita.