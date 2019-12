Banche, Rosato: "Il M5S come giustifica l'ipocrisia?"

"Dopo che per anni i 5Stelle hanno costruito la loro retorica contro i nostri interventi a sostegno dei risparmiatori, oggi - di notte - dopo averlo espressamente negato, approvano con il Pd un decreto finalizzato a difendere chi doveva gestire e/o vigilare una determinata banca. In attesa di conoscere come giustificheranno la loro ipocrisia noi non partecipiamo al voto in Consiglio dei Ministri. Il tempo è galantuomo e lo sarà sempre di più". Lo ha scritto ieri il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato.