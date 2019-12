Mafia in Val d'Aosta, la Lega chiede nuove elezioni

"Le notizie delle ultime ore stanno delineando un quadro sempre più inquietante. Da quanto è emerso pare che il presidente della Regione e gli altri assessori e consiglieri attualmente indagati per voto di scambio politico mafioso, fossero a conoscenza delle indagini a loro carico da mesi, forse addirittura dalla scorsa estate. Se questo corrispondesse al vero, sarebbe un atto gravissimo poiché il presidente non ha detto nulla non solo alla sua maggioranza, ma nemmeno ai cittadini valdostani che avevano il diritto di sapere la verità e il diritto di essere governati da una Giunta su cui non aleggiasse l'ombra della 'ndrangheta". Così in una nota la Lega Vallée d'Aoste.



"Ad aggravare questo quadro - prosegue la Lega Vallée - si aggiunge il fatto che il presidente, nella sua funzione di prefetto, ha analizzato e firmato le relazioni finali delle due commissioni di accesso antimafia riguardanti i comuni di Aosta e Saint-Pierre quando lui stesso sarebbe indagato per contatti con il locale di 'ndrangheta di Aosta. In più, il presidente ha votato la costituzione della Regione come parte civile in un procedimento in cui lui è coinvolto indirettamente".



"Un comportamento simile da parte della massima istituzione della nostra Regione è inaccettabile. Quel che è peggio è che, nonostante i fatti che stanno emergendo di ora in ora, c'è chi vorrebbe fare finta di nulla e che ritiene che sia sufficiente dimettersi dalle cariche apicali per cercare eventualmente una maggioranza alternativa. La Valle d'Aosta - conclude la nota della Lega Vallée - non ha bisogno di un governo raffazzonato, ma ha bisogno di un immediato ritorno alle urne. I valdostani meritano una rappresentanza vera senza alcuna ombra".