Fontana: "La manovra? Non farà rialzare l'Italia"

Lacrime e sangue in arrivo per gli italiani. Ed una nuova, inutile botta che si scaricherà su chi paga le tasse, senza che il Paese ne tragga alcun beneficio. Lo ha denunciato anche il vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, che ha dichiarato: "Questo governo tassa le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell'economia del Paese, e le famiglie. Solo in Veneto oggi abbiamo organizzato tre tappe del 'No tax day' per spiegare che cosa accade con la manovra finanziaria del Governo".



Molto probabilmente, anzi, sicuramente questa manovra, con tasse al momento solo rinviate ma che a breve saranno introdotte, come la Plastic Tax e la Sugar Tax, andranno a pesare particolarmente sulle imprese e di conseguenza anche sui consumi delle famiglie. La manovra finanziaria del governo non farà rialzare il Paese e porterà alla recessione", ha detto.