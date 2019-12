I radicali strizzano l'occhio alle Sardine

''Da Piazza San Giovanni a Roma, come dalle altre mille piazze d'Italia, si è alzata una voce che dobbiamo e vogliamo ascoltare''. Così Più Europa su Facebook sulla manifestazione delle Sardine a Roma. E non poteva mancare ovviamente il Pd. - "Cambiamola insieme, la nostra bella Italia". E' il messaggio che il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, rivolge alle sardine riunite in piazza San Giovanni.



''Le prime proposte avanzate oggi dalle migliaia di persone che si sono trovate nelle piazze delle sardine sono giuste e noi dobbiamo rispondere sì. Dobbiamo con coerenza, concretezza e serietà portarle avanti e farle diventare realtà. C'è un popolo democratico che non aspetta altro che essere parte di un cambiamento utile all'Italia''. Lo dichiara Maurizio Martina del Pd.