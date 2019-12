Ferrara, scoperta la banca abusiva delle "risorse"

Utilizzavano un negozio etnico di generi alimentari di Ferrara come una vera e propria 'banca' abusiva per la raccolta dei risparmi dei connazionali presenti sul territorio estense. I gestori due cittadini di nazionalità nigeriana scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara che durante una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per 70mila euro, in banconote di vario taglio, abilmente occultato tra gli interni d'arredo del negozio, in buste di plastica e suddiviso per singolo 'cliente risparmiatore'.



La perquisizione, disposta dalla locale Procura, ha consentito di rinvenire, oltre all'ingente somma di denaro, anche una vera e propria contabilità della gestione dei risparmi. I due extracomunitari sono stati denunciati per abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.