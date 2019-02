Armando Siri a Otto e Mezzo: “Step by step arriva la Flat Tax”

Tanti i dossier caldi, ma se ce n’è uno per cui è doveroso ricordare lo studio, l’impegno e la paternità del provvedimento, non si può non citare Armando Siri in correlazione alla Flat Tax. Ideatore e promulgatore dell’aliquota unica, Sottosegretario di Stato ai Trasporti e Senatore della Lega, dopo avere avviato per 1,5 milioni di partite IVA il provvedimento, rilancia.



Sarà obiettivo della prossima legge di bilancio mettere a segno altri tasselli irrinunciabili della rivoluzione fiscale promessa, promossa e tanto attesa dai contribuenti che, ad onor del vero, hanno già cominciato a “respirare”, tra saldo e stralcio delle cartelle e Quota100, quest'ultima ha liberato dalle catene del "lavoro obbligato" tanti cittadini esausti.



Ora però, ed arriva l’annuncio anche nella puntata di Otto e Mezzo su LA7 di Lilli Gruber, si comincia a dare una sforbiciata alle aliquote IRPEF ed IRES. È inequivocabile il Senatore Siri: "Il governo ha deciso di far scendere la prima aliquota Irpef al 20% e di tagliare l’Ires al 20%".



Parliamo di 3 punti percentuali in meno per i percettori di reddito fisso, e di 4, per le imprese. Ossigeno nel tessuto dell’economia, vitale per far ripartire il Paese. Indispensabile per ravvivare quella famosa spirale positiva dei consumi. Più denaro nelle tasche, più consumi, più produzione, più assunzioni. E ricomincia la ruota virtuosa.



Mentre Berlusconi continua ad inveire contro questa maggioranza, e parla di inesistenti ipotesi di patrimoniale, sperando qualche elettore abbocchi all’amo, il Governo giallo-blu porta a casa importanti risultati. Poi il Cavaliere si domanda perché gli italiani siano “impazziti” non votandolo.