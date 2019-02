Venezuela, la spacconata di Maduro: "Trionferemo sugli USA"

"Il Venezuela trionferà contro l'aggressione criminale dell'impero statunitense", ha assicurato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, che ha sfidato direttamente Donald Trump, dicendogli che "non ci arrenderemo davanti all'imperialismo e andremo avanti nel nostro sentiero di dignità, di ribellione, di rispetto".



Maduro è tornato a denunciare che l'assistenza umanitaria inviata al Venezuela dall'estero è inutile, perché il Paese dispone "di tutte le condizione per un grande salto produttivo", e comunque "non è un popolo di schiavi o di mendicanti" e "i presunti aiuti" sono solo "uno show" per giustificare un intervento militare.



Riferendosi senza nominarlo a Juan Guaidò - il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell'Esecutivo - Maduro ha detto che "hanno messo lì un fantoccio per fare il lavoro del cavallo di Troia, ma non è andata come pensavano: il Venezuela è in pace".