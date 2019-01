Gilet gialli, Macron fa il pianto greco e "scrive" ai francesi

"Trasformare con voi la rabbia in soluzioni": questa la frase chiave della lunga "lettera ai francesi" di Emmanuel Macron ieri, l'atteso e cagoso documento che dovrebbe essere la base per superare la crisi sociale in atto e avviare, da martedì, il "grande dibattito nazionale" nel Paese.



Aria fritta di un personaggio ormai ridotto al lumicino, con la popolarità sotto i tacchi. Sui quattro grandi temi che animeranno il dibattito, il presidente pone ai francesi 32 domande. In apertura, Macron spiega che "la Francia non è un paese come gli altri" e che "il senso delle ingiustizie è più forte che altrove". Proprio non perde il vizio di fare lo sbruffone...