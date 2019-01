Di Maio: "È ora di cambiare la Ue"

"Il viaggio di stamattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po' di idee che abbiamo. Pensiamo che questa Ue così com'è non va. Ci sono alcune cose che vanno prese di petto e non si possono rimandare". Lo dice Luigi Di Maio, in viaggio in auto verso Strasburgo con Alessandro Di Battista, nel corso di una diretta Facebook.



"Cambiamo questa Ue per fare una legge di bilancio alla fine del 2019 che possa essere ancora più importante per i cittadini", aggiunge il vicepremier del M5S.