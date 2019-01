Kompagni che sbagliano: la Sinistra estrema difende l'assassino Battisti!

"C'è ancora qualche residuato in giro. Navigando in rete ieri, ho notato che c'è pure qualche giornalista, il che mi fa orrore, che commentava: 'È più pericoloso Salvini per quello che sta facendo oggi che non Battisti che ha ucciso per motivi politici'. Come si fa nel 2019 a equiparare l'azione politica del governo attuale con qualcuno che uccide per motivi politici? Fuori dal mondo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ospite al Tg2 Italia.



In effetti da più parti, dalla Sinistra estrema, si sono levate voci in difesa dell'assassino che ha ridotto in carrozzella il figlio dell'orefice Pier Luigi Torregiani, ammazzato dal terrorista rosso durante una rapina. "Per fatti di 30 anni fa, la soluzione logica dovrebbe essere l'amnistia per Cesare Battisti", ha dichiarato Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, commentando l'arresto di Battisti. E l'esponente di Sinistra Italiana Paolo Cento (tra i firmatari, in passato, dell'appello per la liberazione di Battisti) dichiara: "Battisti ha avuto una condanna, è giusto che la sconti, ma senza spirito di vendetta. La giustizia non è vendetta".





Interpellato sulla vicenda, Francesco Caruso, ex deputato di Rifondazione Comunista, afferma: "A distanza di 40 anni da episodi del tutto deprecabili, questo accanimento, questo scalpo da portare in dote di questo ormai quasi settantenne mi sembra una sete di vendetta che non ha nessuna altra funzione se non ripagare l'odio e il rancore di questi signori al governo". Per Caruso il terrorista dei Pac "ha le sue colpe, ma il Battisti che aveva vent'anni e il settantenne di oggi sono due persone diverse. Il carcere ha una funzione riabilitativa. Non si capisce cosa debba fare questo signore in carcere se il principio del carcere resta quello sancito dall'articolo 27 della Costituzione italiana, che si chiama 'rieducazione', non 'vendetta'. Questo esisteva nelle società pre-cristiane...".





L'ex segretario di Rifondazione Paolo Ferrero legge così la vicenda dell'arresto di Battisti: "È evidente che siamo a un'altra puntata del depistaggio di massa che questo governo e in particolare Salvini fanno. Prima gli immigrati, adesso Battisti".