Oristano, "buonisti" in manette per immigrazione clandestina

Due persone, una consulente aziendale italiana e un mediatore culturale di origini pakistane, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Oristano con l'accusa di far parte di un sodalizio criminale finalizzato al favoreggiamento e allo sfruttamento della immigrazione clandestina e all'illecita permanenza nel territorio italiano di cittadini stranieri irregolari. Si tratta di Esmeralda Trogu, ragioniera di 46 anni, e di Baywimer Kumbar.



Dopo l'arresto la consulente aziendale e il suo presunto complice sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito. Nel corso dell'operazione sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno permesso di acquisire materiale utile alle indagini coordinate dalla Procura oristanese.