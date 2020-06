Stati generali, Bernini: "Governo non all'altezza della von der Leyen"

"La presidente Von der Leyen ha indicato la strada perché l'Italia non perda la grande opportunità fornita dal Next Generation Eu e dalla decisione senza precedenti di contrarre debito comune per questo investimento futuro in nome della solidarietà europea: occorre una politica di grandi investimenti e di riforme ambiziose per non sprecare un'occasione storica. Esattamente ciò che il governo Conte, condizionato da assistenzialismo e da spirito anti-impresa, ha già dimostrato di non essere in grado di fare". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.