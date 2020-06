Conte promette la riforma fiscale. Campa cavallo...

La riforma fiscale "è tra gli obiettivi" del governo, "condividiamo tutti in maggioranza il fatto che il nostro fisco è inefficiente, non equo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine degli Stati generali.



Da parte dell'opposizione "c'è stato un rifiuto all'iniziale invito" di prendere parte agli Stati Generali "ma noi siamo aperti, anche al termine di queste consultazioni". Così Giuseppi al termine della prima giornata degli Stati Generali dove ha aggiunto che un confronto con i partiti di minoranza al termine delle giornate di lavoro potrebbe essere anche "più proficuo". In ogni caso,ha aggiunto Conte, "continueremo caparbiamente a cercare di coinvolgere l'opposizione".