Guardano partita al bar non distanziati, 70 multe

Un locale chiuso per cinque giorni e 70 avventori sanzionati: è l'esito dei controlli della movida del venerdì sera a Maniago (Pordenone). Le verifiche sono state effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che sono intervenuti con cinque mezzi e una dozzina di uomini. A essere sorpresi, mentre assistevano alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, sono stati una settantina di giovani che non riuscivano a mantenere le distanze minime di sicurezza previste dalle norme per il contenimento del Covid-19.