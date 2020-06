Tajani: "Recovery fund progetto sostenuto da Ppe e Fi"

"Il Recovery fund è un progetto voluto e sostenuto prima di tutti dal Partito popolare europeo e da Forza Italia quando il governo pensava agli irrealizzabili eurobond. Continueremo, come sempre, a difendere gli interessi dell'Italia a Bruxelles. Collaborare significa lavorare insieme. Le nostre proposte per riformare fisco, burocrazia, giustizia civile e penale, sanità e appalti sono pronte insieme ai piani casa e per il rilancio dell'industria. Il governo le respingerà ancora una volta?". Lo scrive su twitter il vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo Antonio Tajani.