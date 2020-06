Mafia, "Mani in pasta", nuova scarcerazione

Il tribunale del riesame di Palermo ha scarcerato per la cosiddetta "contestazione a catena" Gaetano Pensavecchia, coinvolto nell'operazione antimafia "Mani in pasta" del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, in cui furono arrestate 91 persone, 15 delle quali tornate in libertà per decisione dei giudici. L'uomo, titolare di una torrefazione nel quartiere palermitano di San Lorenzo, ha avuto imposto solo l'obbligo di dimora nel capoluogo dell'Isola. Pensavecchia era stato infatti arrestato pure nella prima fase dell'inchiesta della Dda contro i clan di Resuttana e dell'Acquasanta-Arenella, i Galatolo, Fontana e Ferrante: il blitz era stato avviato lo scorso anno e in quella circostanza l'indagato era già stato agli arresti domiciliari per il periodo massimo consentito.



Adesso, dopo la nuova misura cautelare, i giudici del collegio presieduto da Mauro Terranova hanno accolto il ricorso dell'avvocato Mimmo La Blasca, ritenendo non aggravate dall'agevolazione di Cosa nostra le condotte di intestazione fittizia di beni e per questa ragione hanno ravvisato la "contestazione a catena" tra le due misure: in sostanza contro Pensavecchia gli elementi per arrestarlo erano simili e comunque c'erano gia' lo scorso anno; dovevano dunque essere contestati allora, mentre la Procura li avrebbe preferiti "spalmati" tra la prima e la seconda operazione.



In ogni caso è dalla prima data che decorrono i termini massimi anche per la misura attuale e per questo l'ordine di custodia firmato dal Gip Piergiorgio Morosini, per Pensavecchia è stato dichiarato inefficace. Nell'inchiesta Mani in pasta sono già quindici le persone tornate libere su decisione di diversi collegi del riesame. Fra loro anche Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello, accusato di essere un prestanome dei boss Fontana a Milano.