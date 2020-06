Catalfo: "Nessuno deve restare senza protezione sociale". Ma la Cig intanto è un miraggio

"Continuerò ad operare affinché, nel delicato momento che stiamo attraversando, nessun lavoratore e più in generale nessun cittadino resti privo di protezione sociale": lo rimarca la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a conclusione della prima giornata degli Stati generali dell'economia.



"Fondamentale", afferma in un post su Facebook, "sarà poi l'introduzione di misure per tutelare il potere d'acquisto e il reddito dei lavoratori, soprattutto quelli poveri, i cosiddetti working poors". In questo senso, sottolinea, "mi fa piacere che il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, si sia detto a favore di una proposta che porto avanti da anni, cioé quella del salario minimo orario". Se anziché promettere, cominciassero a pagar la Cig sarebbe già un bel risultato, però...